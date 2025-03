Il suo corpo è stato trovato sul pavimento di casa, con un taglio profondo alla gola. Resta il mistero intorno alla morte di un’anziana nel suo appartamento nel centro storico di Trieste, in via delle Beccherie. A dare l’allarme è stata la figlia della donna, che ha visto la madre a terra grazie al sistema di videosorveglianza da remoto. Per l’omicidio è stata fermata una donna, di cui ancora però non si conoscono le generalità.

Momenti di tensione questo pomeriggio nel cuore di Trieste, dove un’anziana è stata trovata morta nella sua abitazione. Non si esclude che possa essersi trattato di una rapina finita male. Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 13 e, visto che le telecamere erano attive, non si esclude che possano aver ripreso qualcosa. Per l’omicidio, i Carabinieri, avrebbero fermato una donna, della quale non si conoscono ancora le generalità. Sul posto i Carabinieri, giunti insieme con i vigili del fuoco e con il personale sanitario del 118. Il sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini: è grazie alle telecamere, infatti, che la figlia si è accorta della tragedia e ha subito dato l’allarme.

Inoltre, la zona di via delle Beccherie è piena di botteghe e negozi i cui titolari si sono riversati in strada quando hanno visto arrivare le auto dei carabinieri e i soccorritori. Qualcuno potrebbe aver visto qualcosa, ogni testimonianza può essere preziosa. Subito la stradina è stata delimitata da nastri bianco-rossi e ancora adesso all'abitazione possono accedere solo le forze dell'ordine.

