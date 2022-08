Lunghi applausi e standing ovation per l’intervento di Mario Draghi al meeting di Cl di Rimini.

"Grazie Mario, viva Draghi", le parole con cui la gente in attesa ha accolto il presidente al suo arrivo in sala. Fuori dalla Fiera di Rimini che ospita il Meeting di Cl, ad attendere Draghi il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, il Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza e il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad. Con loro, però, moltissime persone, in fila per entrare in fiera, che non hanno mancato di esprimere il proprio apprezzamento con lunghi battimani.

Il Presidente del Consiglio era già salito sul palco del Meeting nel 2009, quando ricopriva la carica di Governatore della Banca d'Italia e, più di recente, nel 2020, scaduto da poco il suo mandato come Presidente della Bce.

I GIOVANI – E il suo primo pensiero è andato soprattutto ai giovani: "Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica", ha scandito.

LA SITUAZIONE POLITICA – Quindi un riferimento alla situazione politica: "Anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l'Italia e la Ue, con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra e le tensioni su Taiwan. La congiuntura economica è segnata da una profonda incertezza" e l'inflazione "pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese". "Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta – ha proseguito – a 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così: gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti".

"Tra poche settimane gli italiani sceglieranno il nuovo parlamento. Vi invito tutti ad andare a votare", ha poi precisato.

"Sono convinto che il prossimo governo, di qualunque colore sarà – ha ancora chiarito – riuscirà a superare le difficoltà che sembrano insormontabili: l'Italia ce la farà anche questa volta".

"Mi auguro che chiunque avrà il privilegio" di andare al governo "saprà rappresentare lo spirito repubblicano che ha animato dall'inizio il nostro esecutivo", ha ancora sottolineato.

CARO ENERGIA – Quindi un riferimento ai costi del gas che "hanno raggiunto livelli insostenibili" con "picchi" più "di 10 volte" rispetto al "valore storici. Abbiamo spinto molto a livello Ue per un tetto massimo al prezzo del gas. Alcuni paesi continuano ad opporsi perché temono blocchi forniture". Ma i "limiti di questa posizione" sono evidenti. "L'Ue si trova con forniture incerte e costi aumentati. Al prossimo consiglio europeo sarà presentata una proposta dalla commissione".

