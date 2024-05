C'è un fermato per la morte di Caterina Ciurleo, l’anziana di 81 anni colpita ieri pomeriggio da un proiettile vagante mentre era in macchina alla periferia di Roma.

I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato un 28enne che è sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha centrato la donna, senza lasciarle scampo.

Caterina Ciurleo era stata portata in ospedale in condizioni critiche e sottoposta a un delicato intervento chirurgico in cui le è stato asportato il bossolo e parte di un polmone. Ma l'operazione non è servita a salvarle la vita.

Gli inquirenti proseguono gli accertamenti. Si pensa a un regolamento di conti tra malviventi, con la donna che si è trovata suo malgrado al centro di una sparatoria, mentre era nei pressi di un centro commerciale in auto, assieme a un’amica.

(Unioneonline)

