Una donna di 53 anni – Loredana Ferrara – è stata uccisa a coltellate alla gola a Vignale Monferrato (Alessandria).

L’omicidio è avvenuto in strada e sul posto dopo l’allarme è intervenuto il 118 con l'ambulanza medicalizzata di Casale Monferrato, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri, che hanno presto fermato l'ex convivente della vittima. L'autore del femminicidio è un 57enne – Silvio Gambetta - e, secondo quanto riferito dai carabinieri, non risultano a suo carico precedenti denunce per reati da codice rosso. Da quanto però hanno raccontato agli inquirenti alcuni conoscenti della coppia, nota nel paese per la comune passione per il podismo, la donna in passato si è detta preoccupata delle reazioni dell’uomo, che sarebbero state spesso violente. Sembrerebbe che proprio per questo motivo la 53enne lo scorso inverno avesse deciso di lasciarlo.

(Unioneonline)

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