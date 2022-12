Seicentomila euro. È la considerevole cifra lasciata per testamento da una donna di Firenze, Fernanda Rafanelli, a tre istituzioni del capoluogo toscano tra cui il Parco degli animali, ovvero il canile comunale di Ugnano, che ospita un centinaio di randagi.

L'atto formale di donazione è avvenuto alla presenza dell'avvocato Nicola Boschi esecutore testamentario, del sindaco Dario Nardella, dell'assessore all'ambiente Andrea Giorgio e del personale del canile.

Grazie alla generosità della benefattrice, il canile potrà essere ampliato, con nuovi rifugi e box per cani e gatti, per un investimento di 350mila euro. Inoltre, verranno riorganizzati l'ambulatorio e la realizzazione di nuovi box per l'isolamento nella struttura sanitaria in viale Corsica, gestita dall'Asl.

«Siamo orgogliosi di ricevere questa donazione - ha dichiarato il sindaco Nardella - che dimostra come il nostro Parco degli animali sia una realtà d'eccellenza e un esempio di struttura all'avanguardia vocata al benessere degli animali. Negli anni sono stati fatti molti interventi, come per esempio la sala operatoria e la nascita della pensione, sempre sold out ad ogni estate. Ma quello che ci fa più piacere è l'alto numero di adozioni, in media 85 cani l'anno su un centinaio di arrivi».

(Unioneonline/l.f.)

