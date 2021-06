Ultimatum del settore delle discoteche al governo.

"Se entro il prossimo 21 giugno, data dell'eliminazione definitiva del coprifuoco, il governo non si esprime anche per la riapertura delle discoteche, decideremo di riaprire indistintamente le nostre attività dal primo luglio".

Maurizio Pasca, presidente del Silb, il sindacato dei gestori delle sale da ballo, chiede a nome di tutti i colleghi risposte certe: "Sono disponibile - aggiunge Pasca - a mettere a disposizione di ministri e tecnici decine di video dove già si balla nei bar o negli stabilimenti balneari, mentre invece il 30% delle nostre attività ha già chiuso definitivamente: le nostre aziende stanno morendo".

Le discoteche, spiega, "sono chiuse da 15 mesi e, tranne una piccola parentesi estiva l'estate scorsa, sono rimaste sempre chiuse. Noi auspichiamo di poter riaprire quanto prima anche perché il governo ha previsto l'apertura di tutte le attività tranne le nostre, gli assembramenti li viviamo ovunque e perché questo pregiudizio nei nostri confronti?".

Secondo il suo punto di vista “i locali possono essere free Covid”, grazie ai tamponi e ovviamente ai vaccini, esperimento tentato già in altre città europee e presto anche in quelle italiane: “Di certo non possiamo aprire le discoteche senza il ballo come qualcuno propone in questi giorni".

BONACCINI: “NO A POLEMICHE” – Un appello su cui si sta discutendo: “Per un Paese colpito così drammaticamente come l'Italia un minimo di prudenza ci dovesse essere ed è anche comprensibile. Dopodiché io ho fatto una proposta, ad esempio utilizzare il green pass per riaprire le discoteche", le parole del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, su La7.

"Dovremmo nei prossimi giorni provare a confrontarci ulteriormente tra Regioni, Cts e Governo per vedere dentro alle linee guida come trovare le modalità. E se i contagi continuano a crollare, trovare una mediazione per farle riaprire, però in sicurezza. Evitiamo polemiche e lavoriamo insieme", ha concluso.

