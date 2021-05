Un esperimento in due diverse discoteche, una al chiuso l'altra all'aperto, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile.

E' l'iniziativa lanciata dalla Silb-Fipe, l'associazione italiane imprese ed intrattenimento.

La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al "Praia”, dove 2mila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone.

"Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", spiega Maurizio Pasca, presidente Silb. A Milano il test si svolgerà al Fabric, discoteca al chiuso.

E i gestori stanno anche lavorando a un protocollo sanitario per la riaperture delle discoteche: “Lo consegneremo al Cts”, fa sapere Maurizio Pasca.

Il protocollo prevede l’obbligo di indossare la mascherina ma non il distanziamento. Oltre all'obbligatorietà del green pass (certificato vaccinale, tampone o attestato di guarigione), è

previsto anche l'utilizzo di materiali monouso, la tracciabilità attraverso l'acquisto dei biglietti online e la sanificazione dei locali. Il protocollo di sicurezza sarebbe stato sottoscritto dai virologi Pierluigi Lopalco e Matteo Bassetti.

I gestori lanciano anche un appello al governo e al Commmissario Figliuolo, offrendo la disponibilità ad organizzare “open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi

estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani".

(Unioneonline/L)

