Caduto in bici mentre rientrava da una nottata in discoteca, è morto a causa di un trauma cranico che si è rivelato fatale. Mentre era riverso a terra in fin di vita, due ventenni di passaggio invece di allertare i soccorsi gli hanno frugato nelle tasche e rubato il portafogli.

È successo a Torino, nel quartiere di San Salvario: la vittima è Davide Borgione, 19 anni. Inizialmente si era pensato a un’auto pirata, poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno aiutato gli investigatori a dipanare il mistero: effettivamente un’auto lo ha urtato, ma solo dopo la caduta accidentale. E il conducente, così almeno ha riferito, non se n’è accorto.

In effetti, l'andatura del suo veicolo ripreso dalle immagini delle telecamere della zona appare costante, senza accelerazioni o frenate.

A dare l'allarme, intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, sono state alcune persone che passavano in zona. Il giovane, che al momento dell'incidente non indossava il casco, è stato rianimato a lungo dall'équipe medica dell'ambulanza arrivata sul posto. Poi il trasporto all'ospedale Cto, dove è stato dichiarato il decesso. Accanto al corpo, una bici a pedalata assistita noleggiata per rientrare a casa dopo la serata al Milk con gli amici.

«Non voleva mai andare in auto perché lì non si trova parcheggio», ricorda il papà, che due anni fa ha dovuto superare un’altra tragedia. Andrea, fratello di Davide e vice comandante della polizia locale di Vercelli, era morto a 35 anni a causa di un malore.

Davide «era solare e gioioso - ricorda il padre - voleva viaggiare, studiava e aveva già passato i primi due esami, lunedì ne avrebbe avuto un altro. Aveva mille progetti, ora non c'è più nulla». Ex calciatore, era cresciuto nel Barcanova, passando anche alla Fc Torinese. Ma Davide era anche appassionato di musica, con il nome d'arte di 'Borgi' componeva canzoni rap.

Sul furto: «Quando me l’hanno detto sono rimasto scioccato, mi sembrava impossibile. Come si fa a derubare un ragazzo in fin di vita sulla strada? Come si fa a non pensare di aiutarlo, chiamare i soccorsi. Sono senza parole».

I due sciacalli, che sono stati individuati, devono rispondere di furto e omissione di soccorso: «Preferisco non incontrarli mai, perché non sono esseri umani. Mi auguro solo vengano puniti adeguatamente».

