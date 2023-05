Un cittadino di Tortolì aspira a diventare sindaco nel suo paese adottivo. Si tratta di Adriano Piras, 45 anni, che ha lasciato l'Ogliastra tempo fa in cerca di fortuna oltre Tirreno e che è in corsa per il bis a Mezzanino, in provincia di Pavia.

Guida l’unica lista (“Mezzanino in grande”) nello scenario elettorale del paesello di 1.300 anime nell’Oltrepò Pavese dove si voterà domani e lunedì.

Professione ristoratore, alle amministrative del 2018 Piras, che insieme alla moglie Elena e suoi due figli, Manuel e Maya, abita nella frazione di Tornello, aveva ottenuto il 55 per cento dei consensi battendo il suo predecessore.

Stavolta lo sfidante sarà il quorum fissato al 40 per cento degli aventi diritto. Piras dovrà attendere domani per conoscere l’esito delle elezioni: il 50 per cento più uno dei voti validi alla lista lo incoronerebbe sindaco per la seconda volta di fila.

