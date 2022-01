Il bollettino che dà conto dei casi di Covid deve rimanere invariato.

E’ l’orientamento emerso nel corso della riunione odierna del Comitato tecnico scientifico in merito alla richiesta delle Regioni di modificare le modalità di conteggio dei pazienti Covid negli ospedali.

Le Regioni, sulla proposta era d’accordo anche la Sardegna come ha confermato l’assessore Nieddu, chiedevano di non conteggiare tra i pazienti Covid le persone che vengono ricoverate per altri problemi e poi si scoprono positive al tampone, pur non avendo i sintomi dell’infezione da SarsCov2.

Con questa operazione le Regioni vorrebbero diminuire il numero di ricoveri per evitare il cambio di fascia, ma questi pazienti – pur non avendo sintomi – se positivi, vanno comunque a finire nei reparti Covid.

Gli esperti inoltre hanno ribadito la necessità di continuare a conteggiare gli asintomatici che entrano in ospedale per altri motivi ma risultano positivi per monitorare l'andamento della pandemia e identificare le varianti.

