I giudici della sesta sezione collegiale di Roma hanno assolto tutti i nove imputati coinvolti nel procedimento relativo al concordato preventivo del quotidiano L'Unità, fondato da Antonio Gramsci.

I giudici di piazzale Clodio hanno fatto cadere le accuse, con la formula piena, «perché il fatto non sussiste» anche per Renato Soru. L'accusa primaria era di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Soru, difeso dall'avvocato Fabio Pili, compariva nel procedimento per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 in relazione alla gestione del quotidiano. I giudici hanno accolto la richiesta di assoluzione avanzata dai pm.

Stesso verdetto per gli altri sardi coinvolti: Carlo Ghiani (difeso da Pili e da Giuseppe Macciotta), Edoardo Bene (avvocato Patrizio Alecce) e Fabrizio Meli (legale Astolfo Di Amato).

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata