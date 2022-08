Sono 31.088 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.355. Si contano altre 98 vittime, contro le 60 di ieri.

Con 208.996 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività si attesta al 14,9%, nell’ultimo bollettino era al 13.3%.

Diminuiscono i pazienti negli ospedali. In terapia intensiva se ne trovano 226, 3 in meno rispetto a ieri con 19 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari sono invece 5.427, in calo di 204 unità nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi al virus sono 660.241, rispetto a ieri 8.523 in meno. Dimessi e guariti sono 21.010.197 (+39.512) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.845.943 e quello dei decessi è di 175.505.

È notizia di oggi intanto che le autorità sanitarie stanno valutando di ridurre la quarantena per i soggetti positivi asintomatici da 7 a 5 giorni. Si esce dell’isolamento con un test negativo al quinto giorno. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus, decisione presa perché trascorse due settimane si diventa meno contagiosi.

