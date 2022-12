No del questore di Milano Giuseppe Petronzi alla manifestazione di anarchici e antagonisti annunciata per domani alle 18 in piazza Duomo in solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere a Bancali in regime di 41bis che da due mesi sta facendo lo sciopero della fame.

«La Questura di Milano - spiegano da via Fatebenefratelli - ha notificato il divieto di manifestare nei modi e tempi annunciati ieri in rete dall'area anarchica che, senza presentare preavviso alcuno al Questore, ha indetto una manifestazione per domani 29 dicembre alle ore 18 in piazza Duomo».

Intanto procede la battaglia legale di Cospito: sarà la Cassazione a decidere sulla legittimità del carcere duro che gli è stato inflitto. I difensori dell’anarchico hanno presentato un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha ribadito per l'indagato il 41bis sostenendo che anche da dietro le sbarre continui a esercitare il suo ruolo apicale nella Federazione anarchica informale.

Nel ricorso alla Suprema corte la difesa rigetta l'equiparazione tra l'attività di comunicazione di Cospito, «inviata come contributo personale ai giornali anarchici e pubblicati sul web nei siti di controinformazione», e i “pizzini”, ossia i messaggi criptici che vengono veicolati dal detenuto all'esterno, spesso attraverso i parenti, durante le occasioni concesse dal regime ordinario di detenzione.

