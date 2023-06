68 arresti e sequestri per 5 milioni. È il bilancio del blitz contro la ‘ndrangheta di Carabinieri e Polizia a Cassano Ionio e altri centri della provincia di Cosenza.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose, oltre che per altri delitti, anche aggravati da modalità e finalità mafiose.

Sono stati sottoposti a sequestro preventivo anche beni per un valore complessivo di 5 milioni. In particolare gli uomini dell’Arma hanno sequestrato beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati e rapporti finanziari riconducibili a più indagati.

