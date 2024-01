È di un 69enne sardo il corpo carbonizzato trovato su un’auto incendiata a Lecce.

La drammatica scoperta è stata fatta dagli inquirenti dopo che i vigili del fuoco, intervenuti in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto hanno estinto le fiamme che avevano avvolto una Kia. La macchina è risultata di proprietà del 69enne originario del Cagliaritano ma da tempo residente in provincia di Mantova.

L’uomo, G.P., aveva scritto un messaggio, pochi giorni fa, su Facebook che ha fatto pensare a un gesto estremo. Nel testo il riferimento ad alcuni problemi di salute, a quelli legati al gioco d’azzardo a causa del quale aveva perso molto denaro, alle persone che aveva fatto soffrire. E poi le scuse a tutti.

Quelle parole, unite al fatto che il rogo sia partito dall’interno dell’abitacolo, hanno confermato ai carabinieri l’ipotesi del suicidio. La salma del 69enne è stata portata all’ospedale Vito Fazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

