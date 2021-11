La Melegatti ha richiamato precauzionalmente un lotto del suo Pandoro Originale per via della “possibile presenza di corpi estranei” in “plastica dura”.

La segnalazione è presente anche sul sito del ministero della Salute.

Il pandoro in questione è una confezione di 750 grammi con numero di lotto “210917”, da consumarsi preferibilmente entro il 30 aprile 2022.

Sono interessati anche i pandori di "aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta" appartenenti allo stesso lotto di produzione, e venduti in confezioni da 740 grammi.

Il lotto richiamato è stato prodotto da Melegatti nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. L’azienda raccomanda di non consumare il dolce con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato.

