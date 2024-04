Una coppia di fidanzati è stata trovata senza vita nell’abitazione dell’uomo, un 50enne, a Lonato del Garda, nel Bresciano.

L’ipotesi seguita dai carabinieri, che hanno fatto la drammatica scoperta, è quella di un omicidio-suicidio. Come la donna, una 45enne di origine cinese, anche l’uomo aveva le vene dei polsi recise.

A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa, che ha notato del sangue sul terrazzino dell’appartamento.

Sui corpi è stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di domani. Erano entrambi in bagno. Dai primi rilievi, la 45enne sarebbe stata la prima ad essere ferita ai polsi ed è stata la prima a morire. Il fidanzato invece avrebbe girato per casa per diverse ore, fino a quando anche lui è morto per dissanguamento da recisione delle vene dei polsi. Quindi lui avrebbe ucciso lei per poi togliersi la vita. La donna non ha segni di violenza sul corpo e non può essere escluso che entrambe le vittime avessero deciso per il gesto estremo, ma lei non si sarebbe fatta i tagli sui polsi in autonomia. Una conclusione, seppur parziale, riconducibile al tipo di taglio.

La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Probabilmente a cavallo tra il lunedì di Pasquetta e martedì ma il ritrovamento è avvenuto questa mattina.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata