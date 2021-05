Un giovane di 24 anni è morto e la sua fidanzata è ricoverata in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Varese.

I due viaggiavano a bordo della motocicletta del giovane quando sono finiti a terra, per cause ancora da accertare.

L'allarme stato lanciato da alcuni automobilisti sopraggiunti solo successivamente.

Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La sua fidanzata è stata invece trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Varese.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della Polizia Locale.

(Unioneonline/F)

