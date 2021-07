Un litigio, un colpo di pistola, e uno dei due contendenti non ha avuto scampo.

È morto nella notte in ospedale l’uomo di nazionalità straniera – le sue generalità non sono state ancora diffuse – rimasto ferito da uno sparo esploso in piazza Meardi a Voghera, nel Pavese.

Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso dove le sue condizioni sono apparse inizialmente non gravi, poi però il rapido peggioramento e il decesso.

La posizione del cittadino italiano che ha esploso il colpo è al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

