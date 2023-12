Un colpo da mezzo milione di euro è stato sventato la vigilia di Natale, a Monza. Le autrici? Due ragazzine di 16 e 12 anni di origine slava.

Le giovani erano riuscite a manomettere la serratura di un appartamento del centro della città brianzola e, una volta all’interno, avevano fatto razzia di borse di Chanel, Louis Vuitton, Prada, di gioielli d’oro e diamanti e di alcuni orologi Rolex e Patek Philippe. Quindi si sono allontanate. Ma il proprietario, tornato pochi minuti dopo, ha trovato la serratura manomessa e la casa a soqquadro. Quindi è sceso in strada e ha visto le due ragazzine che si stavano allontanando con due borsoni pieni. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata poi la Polizia.

Gli agenti hanno fermato le due giovani, trovando la refurtiva. La più grande – già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – è stata così fermata e condotta in un centro per minori a Genova. La dodicenne, non imputabile vista l’età, è stata invece affidata ad alcuni parenti, residenti in Francia.

La refurtiva è stata recuperata, assieme agli arnesi usati per lo scasso.

(Unioneonline/l.f.)

