Erano sotto choc i due lavoratori che hanno visto cinque loro colleghi morire davanti ai loro occhi, travolti dal treno che due notti fa li ha investiti in pieno a Brandizzo, lungo la linea Milano-Torino. Antonio Massa e Andrea Girardin Gibin, 46 e 52 anni, dopo essere stati visitati dal personale di un’ambulanza sono stati portati in ospedale dove sono stati assistiti dal punto di vista psicologico.

“Ho sentito il treno arrivare – ha detto Gibin -, ho alzato lo sguardo e l'ho visto. Ho fatto appena in tempo a lanciarmi istintivamente di fianco". Antonio Massa, di Grugliasco (Torino), dipendente di Rfi, era su un altro binario, intento a scrivere.

Erano in sette nella notte fra mercoledì e ieri a lavorare su quel tratto, stavano cambiando alcuni metri di strada ferrata vicino alla stazione. Il convoglio, dai primi rilievi, viaggiava a 160 km/h e ha travolto, uccidendoli, Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina, residente a Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, originario di Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala ma residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo: "Per quanto riguarda la velocità del treno investitore – scrivono le Ferrovie in una nota -, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La questione è altra: i lavori, secondo procedura, sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno". E, parallelamente a quella della magistratura, è stata aperta anche un'inchiesta interna del ministero dei Trasporti, voluta dal vicepremier Matteo Salvini.

Per il momento il fascicolo della Procura di Ivrea è a carico di ignoti. I primi ad essere interrogati, già nel pomeriggio di ieri dopo le dimissioni dall'ospedale di Chivasso, sono stati i due macchinisti del treno, di 52 e 29 anni, entrambi residenti a Torino. Sotto indagine c'è il rispetto della procedura di sicurezza vigente.

Ieri pomeriggio sul luogo della tragedia è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

