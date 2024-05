A quasi 24 anni dalla sentenza di ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, avvenuta nel giugno del 2000, Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia.

L'aereo atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Rigoroso il no comment di familiari e amici in merito all'annunciato rientro in Italia. Il loro auspicio comunque è che «questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere». «L'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane – aggiungono – ha dato un'accelerata all'iter». «Apprendiamo con soddisfazione del rientro in Italia di Chico Forti, è una buona notizia», sottolinea l'avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l'iter per il ritorno dagli Usa. «Il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa», ha aggiunto il legale. «Con Forti ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì, era un po' ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso».

Pochi giorni fa Forti era stato trasferito dal carcere dello Stato della Florida a Miami in una struttura federale dall'Immigration and Constoms Enforcement, l'agenzia statunitense per l'Immigrazione. Non tornerà in Italia da uomo libero: dovrà scontare la pena residua in base al diritto italiano, potendo accedere con il tempo a permessi premio, semilibertà e infine libertà condizionata.

L’accusa e la sentenza

Nato a Trento nel 1959, Forti ha dedicato una prima parte della sua vita allo sport, distinguendosi in particolare nel windsurf. Negli anni Novanta si trasferì in Florida dove intraprese la carriera di produttore di film documentari e quella di presentatore televisivo e si impegnò anche nelle intermediazioni immobiliari. Nel 1998 fu coinvolto nell'omicidio di Dale Pike, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Il 15 giugno del 2000, fu condannato all'ergastolo senza condizionale per il delitto da una giuria popolare della Dade County di Miami.

Il clamore in Italia

Il suo caso ha suscitato un certo clamore in Italia, anche in relazione ad alcune trasmissioni televisive che hanno ricostruito la vicenda processuale. Dopo un iter particolarmente lungo e un confronto durato anni, l'autorizzazione al trasferimento è stata annunciata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in seguito a un incontro a Washington con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo marzo scorso.

