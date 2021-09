Terribile incidente ieri sera in località Filo di Argenta, in provincia di Ferrara.

Un uomo di 62 anni era uscito di casa per liberare un tombino da tutti i detriti che vi si erano accumulati per il temporale ma, per motivi ancora da accertare, vi è scivolato dentro ed è morto.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, che lo aveva raggiunto preoccupata non vedendolo rientrare. La donna ha visto il corpo e ha chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dal tombino già senza vita.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

(Unioneonline/D)

