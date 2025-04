Centinaia di telefonate e di messaggi violenti, ma soprattutto una frase, con cui esprimeva «comprensione» per l'assassino di Giulia Cecchettin, hanno convinto i carabinieri di Gallarate, in provincia di Varese, ad arrestare per stalking in flagranza differita un 23enne del varesotto.

«Io comprendo perché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certe azioni» aveva scritto alla 20enne il ragazzo aggiungendo: «Non giustifico il gesto in sé ma comprendo e giustifico con tutta la mia forza il motivo». I due ragazzi, che come molti si erano conosciuti sui social, avevano iniziato a frequentarsi lo scorso febbraio. Agli investigatori, come ricostruisce La Prealpina, la ventenne ha raccontato che si erano lasciati il 16 aprile, lo stesso mercoledì in cui a poca distanza, a Samarate, il 57enne Vincenzo Gerardi ha messo fine alla vita della moglie Teresa Stabile, dalla quale si stava separando.

Le minacce sono iniziate subito dopo la fine del rapporto tra i due: lui ha iniziato a chiamarla in continuazione e a scriverle centinaia di messaggi minacciosi come «sia chiaro, tu muori, magari tra vent'anni ma ti ammazzo, oggi non ne esci viva». E poi «ti credi potente da fare ciò che dici tu? Non pensare di passarla liscia, dimmi dove sei o vuoi che inizi con tuo fratello?».

Il 23enne - che non ha né casa né lavoro - ha già precedenti per maltrattamenti verso la madre e il fratello. Rimasto senza casa e lavoro aveva trovato ospitalità attraverso una parrocchia di Busto Arsizio. Sabato ha chiamato i carabinieri chiedendo di essere arrestato, perché - ha spiegato ai militari - «in carcere ho almeno la dignità di avere vitto e alloggio, perché fuori nessuno mi aiuta».

Lo stesso giorno il giovane ha anche dato in escandescenze al pronto soccorso di Busto Arsizio, minacciando di uccidere o violentare qualcuno, mentre nel frattempo tempestava la ex di messaggi pretendendo di incontrarla di persona: «Vengo lì e spero ci siano i tuoi, non credo che a loro farebbe piacere ciò che potrei combinare».

Il ventitreenne - che pare abbia dei problemi psichici - ha addirittura avvertito i carabinieri della sua intenzione di andare a casa della ragazza per ucciderla. Domani, difeso dall'avvocato Samuele Genoni, comparirà davanti al gip del Tribunale di Busto Arsizio per l'interrogatorio di convalida dell'arresto.

(Unioneonline)

