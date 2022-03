Voleva aiutare un amico a sostituire una gomma della sua auto ma è rimasto schiacciato sotto la macchina a causa del cedimento del cric.

Il terribile incidente è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

Da quanto ricostruito, il 39enne di nazionalità marocchina era sotto il veicolo con il busto e la testa quando improvvisamente il cric usato per sollevare l’auto ha ceduto di schianto. L’amico ha dato subito l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno sollevato la macchina ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

