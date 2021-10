È ancora allarme maltempo in Sicilia, soprattutto a Catania dove c’è una nuova allerta. Oggi e domani sono previsti fenomeni estremi dopo le due vittime e un disperso registrati nei giorni scorsi.

Il governo della regione ha già deliberato lo stato di emergenza, i danni quantificati al momento sono ingenti ma una stima precisa non è stata ancora fatta.

La paura è tanta, città e paesi sono stati sommersi dall’acqua, dal fango, e tantissimi volontari stanno ancora ripulendo le strade da detriti e rifiuti. I negozi sono sbarrati da barriere in ferro per proteggere la merce. Scuole e uffici pubblici sono chiusi.

Il ciclone “Mediterraneo”, o “MediCane”, che si sta trasformando in uragano porterà forti piogge in queste ore sul Catanese poi si sposterà sulla Calabria. Anche in Sardegna sono attese perturbazioni.

