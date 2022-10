L’Amerigo Vespucci, la nave della Marina militare considerata una delle più belle al mondo, è stata coinvolta in un incidente a Venezia.

Nella serata di ieri un catamarano turistico è finito contro la prua del veliero che in questi giorni è attraccato a riva San Biasio.

Da quanto emerso, si sarebbe trattato di un errore di manovra da parte del comandante del catamarano, che facendo una virata in prossimità della Vespucci non ha calcolato che, per l'altezza, uno degli alberi non poteva passare sotto il pennone della nave. L’impatto è stato inevitabile ma non si sono registrati feriti.

Per il veliero nessuna conseguenza, danni invece alla barca turistica, il Venice Cat.

