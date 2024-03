Pamela Prati non fu truffata riguardo al finto matrimonio con Mark Caltagirone.

Ne è convinto il gip di Roma che ha archiviato la denuncia presentata dalla soubrette sarda contro le due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Si è trattato, scrive il giudice, di «un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali».

Il caso del “fidanzato-fantasma” Mark Caltagirone – che ebbe grande eco mediatica – era finito in tribunale dopo la querela sporta dalla stessa Pamela Prati, che aveva denunciato di essere stata indotta dalle sue due ex manager a credere all'esistenza di un corteggiatore che in realtà non esisteva.

Molte emittenti televisive l'avevano invitata per parlare della vicenda, cosa che secondo il gip aveva portato «un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d'intrattenimento».

(Unioneonline)

