«Il ministro Gennaro Sangiuliano è sotto ricatto». Lo dice Maria Rosaria Boccia – in un'anticipazione di un'intervista con La Stampa – in merito al caso mediatico e politico che la vede coinvolta assieme al titolare del dicastero della Cultura.

L’imprenditrice e influencer campana ha affermato che Sangiuliano «ha divulgato informazioni non corrette» sul loro rapporto, sulla sua nomina a consulente e sui loro spostamenti: «Ero sempre con il ministro, non in trasferte brevi ma sempre in trasferte lunghe», ha rivelato. Ancora: «Abbiamo fatto un sopralluogo per il G7 a Pompei e il ministro ne ha approfittato per verificare alcuni scavi». Boccia ha anche confermato che a pagare sarebbe stato sempre il Ministero.

Quanto all’intervista al Tg1, dove Sangiuliano – commosso – ha chiesto scusa a sua moglie, alla premier Giorgia Meloni e al suo staff, Boccia ha commentato: «Mi ha fatto sorridere». Sul suo futuro, invece, si dice tranquilla: «Quello che faccio mi va bene, il mio percorso è sempre più in salita e sicuramente continuerà a

essere così».

