Il gup di Bergamo Vito Di Vita ha disposto il non luogo a procedere perché "il fatto non sussiste" nei confronti dell'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato di stalking e violenza privata nei confronti di tre delle quattro ex allieve della scuola per aspiranti magistrati “Diritto e scienza” di Bari.

A Bellomo, tra l’altro, si contestava di imposto alle studentesse un preciso “dress code”.

I fatti si riferiscono agli anni 2015-2018. Per il quarto episodio il gup lombardo ha disposto il trasferimento degli atti a Massa Carrara, derubricando l'accusa in tentata violenza privata.

Dalle stesse accuse di stalking e violenza privata è stato prosciolto, con la stessa formula, anche l'ex pm Davide Nalin.

A seguito di queste vicende, nell'ambito del parallelo procedimento disciplinare, Bellomo era stato destituito dalla magistratura.

Le quattro ex allieve non hanno mai sporto denuncia né si sono costituite parte civile.

