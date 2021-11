Stroncata da un malore a 23 anni. Lo stesso, tragico destino suo fratello, morto due mesi fa a 25.

La drammatica storia arriva dalla Sicilia. Le vittime sono Vittoria e Alessandro Campo.

Vittoria è deceduta ieri a Palermo, in ospedale, dove era stata ricoverata dopo essersi sentita male a casa, a San Martino delle Scale. Il primo settembre scorso, invece, il fratello della giovane, Alessandro, era stato trovato senza vita in casa sull’isola di Favignana, dove si trovava per lavorare nella stagione estiva, vittima anch’egli di un improvviso malore. In questo caso i familiari ipotizzarono un collegamento col vaccino anti-Covid.

L’ultimo post su Facebook della giovane risale proprio ai giorni immediatamente successivi alla morte del fratello: "Domani verrà celebrato il funerale di mio fratello Alessandro. Alle ore 9.30 presso la chiesa Cattedrale di Palermo", aveva scritto la giovane.

Da quanto si apprende, entrambi i fratelli non avevano mai sofferto di patologie ed erano sportivi. Vittoria, ad esempio, giocava a calcio e aveva militato anche nella Asd Palermo femminile. La società ha espresso così il proprio cordoglio con un post su Facebook: "Nessuna parola potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane Donna e Calciatrice. Il pensiero della Società va ai Genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore. Vittoria sei e rimarrai sempre nei nostri cuori. Grazie per le emozioni che ci hai regalato".

