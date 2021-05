Dramma a Palinuro, frazione di Centola, nel Salernitano.

Una bambina straniera di 4 anni ha perso la vita a causa di un tragico incidente.

La piccola nel primo pomeriggio di oggi stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta giù in un dirupo.

La bimba ha fatto un volo di una trentina di metri ed è finita in mare.

Inutili i soccorsi. Una motovedetta della Guardia Costiera ha recuperato il corpicino senza vita dalle acque del Tirreno e lo ha traportato al porto di Centola.

La piccola era tedesca, in vacanza nel Cilento con i genitori_ era impegnata su di un percorso trekking sul sentiero dei Fortini quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata in mare.

"Esprimo vicinanza alla famiglia. Sono molto rammaricato per l'accaduto. È una tragedia che

sconvolge l'intera comunità", ha detto il sindaco Carmelo Stanziola che in questi minuti sta raggiungendo il porto dove sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Sapri.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sono state delegate alla Capitaneria di Porto.

