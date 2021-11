Nuova tragedia sul lavoro in un cantiere edile. Vittima un operaio 57enne, Claudio Petrachi, morto a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, dopo una caduta da un'impalcatura.

La struttura si trova all'interno del cortile di una abitazione privata in cui sono in corso lavori di ristrutturazione.

Anche il proprietario dell'immobile è rimasto ferito: si tratta di un 68enne che è stato condotto all'ospedale Perrino di Brindisi ma che non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio avrebbe tentato di aggrapparsi all'impalcatura su cui stava eseguendo lavori edili, non riuscendo però ad evitarne il parziale crollo. Il 57enne è morto in ospedale dove è stato portato immediatamente dopo l’incidente.

Per appurare l’esatta dinamica dell’incidente è al lavoro anche lo Spesal della Asl di Brindisi, che dovrà verificare anche l'esistenza di tutti i titoli autorizzativi e dei regolari permessi per le opere in fase di realizzazione.

"In Puglia nel 2021 è morto in media un lavoratore edile al mese – l’attacco di Antonio Delle Noci, segretario generale Filca-Cisl Puglia – Un tributo di sangue inaccettabile, che ci addolora e indigna e deve spingere tutti i soggetti coinvolti a mettere in campo misure straordinarie per fermare questa tragica scia di sangue nei cantieri".

