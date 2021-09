Flavio Briatore bloccato nel traffico sulla A10 sbotta, e il video ripreso con lo smartphone e postato su TikTok diventa virale.

"Chi amministra le autostrade fa schifo”, esclama l’imprenditore, imbottigliato lungo l’arteria autostradale ligure, che collega Genova a Ventimiglia.

"Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo persino chiedere i danni”, continua. “E’ tutta l’estate che è così e non vedo nessuno lavorare nei cantieri. Non abbiamo visto operai per 200 chilometri. Ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno che lavora”.

Infine ribadisce: “Chi le amministra fa schifo, non è possibile, trattano la gente come se fossero stracci”.

