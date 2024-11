Grande paura a Bologna, dove un bimbo di un anno e mezzo, nel pomeriggio di giovedì, è precipitato da una finestra al quarto piano di un condominio in via Agucchi.

Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna ma non risulterebbe in pericolo di vita. Lo riporta l'edizione bolognese de Il Resto del Carlino.

In base a una prima ricostruzione della polizia, il bambino era in braccio alla mamma, incinta al sesto mese, che era alla finestra mentre stava parlando con alcune persone in strada. La giovane avrebbe accusato un malore e il piccolo è precipitato dalla finestra.

Come riporta il quotidiano, è stata aperta una inchiesta su quanto accaduto per lesioni gravissime: al momento non risultano persone indagate.

(Unioneonline/v.l.)

