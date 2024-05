Dopo l’incidente di Ottana, con una bimba di un anno precipitata dal nono piano di un’abitazione e che si è salvata grazie ad una pianta di bouganville che ha attutito la caduta, un episodio analogo che arriva dal Modenese.

Coinvolto, in questo caso, un bimbo di tre anni, precipitato dal balcone di casa, un appartamento al secondo piano, a Limidi di Soliera.

In questo caso ad attutire la caduta sarebbe stato il tetto di un’auto su cui il piccolo è precipitato.

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Pare che la madre si fosse allontanata un attimo.

