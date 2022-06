I medici dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo hanno iniziato l’iter per dichiarare la morte cerebrale del bimbo di 7 anni che nei giorni scorsi ha rischiato di annegare in una piscina a Villagrazia, vicino al Comune di Carini.

Il piccolo, purtroppo, non si è mai ripreso dopo che, forse colto da malore, è rimasto per diversi minuti a faccia in giù mentre stava giocando in piscina.

La prognosi è stata riservata sin dal primo ricovero. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini e coordinate dalla procura.

Si attende da parte dei genitori la decisione sulla eventuale volontà di donare gli organi.

Il giorno prima un'altra tragedia con vittima un bambino era accaduta in provincia di Palermo, a Termini Imerese. A morire annegato un bimbo di 4 anni, a pochi metri dai genitori.

