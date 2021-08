Bimbo conteso tra i genitori biologici, in particolare il padre, e quelli adottivi.

Succede ad Afragola. Il minore, 14 anni, che era in compagnia dei genitori adottivi, è stato visto salire sull’auto del padre biologico – un uomo di origine serba - che si è allontanato ad alta velocità, tamponando anche una vettura in sosta in via Amendola.

L’episodio è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio. E nonostante il giovane conoscesse il papà biologico i carabinieri sono al lavoro per delineare i contorni di una vicenda che, col passare dei minuti, sembra sempre più un rapimento. Anche perché i genitori adottivi hanno sporto denuncia.

Il ragazzino si trovava con i genitori adottivi nella via del centro del paese per mangiare un gelato. Improvvisamente si è allontanato, poi è stato visto salire a bordo della vettura, non è chiaro se in maniera consenziente o meno.

I carabinieri hanno avviato le ricerche della vettura.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata