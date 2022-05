Un bambino di 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto dal secondo piano – un’altezza di circa tre metri – dalla sua abitazione a Soliera, nel Modenese.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino, ad accorgersene è stato un vicino di casa. Il piccolo si trovava con la babysitter, una 32enne incensurata che dopo essere stata messa sotto torchio dai carabinieri per diverse ore è stata fermata. In casa c’era anche la donna delle pulizie.

Dopo l’interrogatorio, cui ha partecipato anche il pm, la donna è uscita sull’auto dei militari: è indagata per tentato omicidio, sarebbe stata lei a far cadere il bambino dalla finestra. E lo avrebbe fatto volontariamente, non si sarebbe trattato né di una leggerezza né di un incidente secondo l’ipotesi degli inquirenti.

“La mia assistita si trova in uno stato confusionale, non si rende conto di quello che è successo. E' stato impossibile fornire una ricostruzione fattuale di quanto è successo”, ha detto la legale dell'indagata, Francesca Neri.

La prognosi per il bambino è riservata, è in pericolo di vita.

