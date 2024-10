Momenti di grande paura nella mattinata di ieri a Morro d’Oro, in provincia di Teramo, dopo che una madre, andata a prendere a scuola la bimba di 3 anni, si è accorta che la piccola non era nell’istituto ma, come rapidamente ha immaginato, era stata dimenticata nello scuolabus.

La piccola, trovata nel mezzo dopo cinque ore, ha riabbracciato la mamma in lacrime: portata in ospedale per accertamenti, le è stato riscontrato solo un lieve stato di disidratazione.

Ora resta da ricostruire cosa accaduto nei momenti intercorsi fra la salita sul bus della piccola e la discesa dei ragazzini a scuola: non è escluso che la bimba si sia addormentata sul sedile e dunque l’autista non si sia reso conto della sua presenza.

Sul caso sono già stati avviati gli accertamenti del Comune, ma non è escluso possa essere avviata un’inchiesta.

