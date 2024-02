Hanno accompagnato la bimba di due anni in ospedale per alcuni accertamenti, poi la scoperta: positiva ai cannabinoidi.

È accaduto a Scorrano, in provincia di Lecce, dove il personale sanitario ha immediatamente allertato i carabinieri a seguito della visita alla piccola, che era arrivata accompagnata dai due genitori.

I militari sono ora al lavoro per capire dove e come la bambina, che fortunatamente si trova in buone condizioni, possa avere assunto cannabis.

La procura dei Minori di Lecce ha già disposto che la piccola non sia dimessa dal reparto di Pediatria in attesa di definire i contorni della vicenda e la posizione dei genitori, una coppia originaria di Catania ma che risiede in Salento.

