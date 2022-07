In fuga dalla guerra in Ucraina insieme alla mamma, in Italia sperava di trovare quella serenità persa. Ma la sua breve vita è stata interrotta da un tragico incidente. Mariia, 8 anni, è annegata in un lago di Revine, nel Trevigiano, dove era insieme ad altri bambini per le attività di un centro estivo. Quando è scomparsa è scattato subito l’allarme e insieme le ricerche, dopo circa mezz’ora il ritrovamento del corpo, a pochi passi dalla riva, semisommerso. Il personale medico ha tentato la rianimazione, inutilmente.

La piccola era ospite del collegio “San Giuseppe” di Vittorio Veneto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri.

