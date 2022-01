Tragedia in una casa di Romentino, in provincia di Novara, dove una bimba di soli 15 mesi è morta probabilmente soffocata da un boccone di cibo che le ha ostruito la trachea. Ma sarà l’autopsia a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La piccola viveva con i genitori e un fratellino di sei anni alla Cascina Guzzafame, verso il Ticino. Intorno al mezzogiorno di ieri la madre e il padre della bimba hanno dato l'allarme uscendo per strada e gridando che un pezzo di pane era andato di traverso alla figlioletta. I vicini hanno subito chiamato il 118 e su indicazione dei sanitari, in attesa dell'ambulanza, avrebbero cercato di rianimarla. Un medico ha poi tentato varie manovre per salvare la piccola ma tutto è stato inutile.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Galliate, oltre al magistrato di turno e al medico legale.

