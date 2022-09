Una bambina di sette anni è ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stata azzannata al volto dal cane di famiglia.

Si tratta di un pitbull e l’aggressione è avvenuta mentre la piccola si trovava nella casa di famiglia, in compagnia dei genitori e della nonna, nel Comune salentino di Monteroni.

Da quanto si apprende la bimba non è in pericolo di vita, ma sull’accaduto sta indagando la Polizia, allertata dal personale del pronto soccorso.

Da quanto si apprende, infatti, la piccola era stata morsa dallo stesso cane pochi mesi fa.

La prima aggressione risalirebbe allo scorso 30 maggio e anche in quel caso si rese necessario il ricovero in ospedale per la piccola.

Dopo la segnalazione da parte dei carabinieri ad Asl e Procura, il cane venne posto sotto sequestro e affidato al proprietario, il nuovo compagno della madre della bimba. L'animale è tuttora sotto sequestro e affidato in custodia al proprietario, in attesa della fine degli accertamenti delle forze dell’ordine.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata