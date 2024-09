Una ragazzina di 15 anni iscritta al secondo anno di un istituto scolastico nel Sud Salento è finita in ospedale ieri al suo primo giorno di scuola, per aver bevuto della vodka acquistata insieme ad altri compagni prima di entrare in classe.

Il superalcolico sarebbe stato inserito nelle borracce per l'acqua e sorseggiato durante le lezioni, forse per una sfida social.

Fatto sta che la quindicenne avrebbe iniziato a sentirsi male in aula e una volta soccorsa dall'insegnante e portata in bagno avrebbe avuto un mancamento tanto che si è reso necessario l'intervento del 118.

Portata in ospedale a Tricase e tenuta in osservazione è stata poi dimessa questa mattina.

(Unioneonline/D)

