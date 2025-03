Nuova polemica politica, questa volta dopo alcune dichiarazioni dell'ex presidente della Camera ed ex leader di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti.

Se fosse stato seduto ancora fra i banchi di Montecitorio – ha detto Bertinotti, intervistato da LA7 – avrebbe reagito alle parole di Giorgia Meloni su Ventotene «tirandole un libro». Un atto per cui poi sarebbe stato espulso dall’emiciclo, ha immaginato l’ex leader comunista, ma, ha aggiunto, «a trasgressione si risponde con trasgressione».

Apriti cielo. Fratelli d'Italia ha immediatamente levato un coro di proteste per fare quadrato attorno alla premier. Per il numero uno di FdI a Palazzo Madama, Lucio Malan, si tratta di «un'attentato all'incolumità della presidente del Consiglio», mentre per il presidente del partito di Meloni alla Camera, Galeazzo Bignami, in questo modo «la sinistra mostra il suo volto peggiore». E c'è anche chi, come il deputato Marco Perissa, chiede alla rete televisiva di «prendere le distanze» da quanto affermato dall’ex presidente della Camera.

(Unioneonline/l.f.)

