«Un Sanremo senza Beppe Vessicchio non è un buon segno».

Se la frase, detta per scherzo dal cantante Elio – ospite negli studi di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio e lo storico direttore d’orchestra –, sia una profezia o meno, lo scopriremo solo a Festival concluso. Quel che è certo è che il maestro (che nel 2018 si è raccontato in un’intervista rilasciata a Unionesarda.it), ormai simbolo della kermesse musicale, ha deciso di “posare la bacchetta”: ad attenderlo, la conduzione di un podcast per Amazon Music.

L’annuncio è di qualche giorno fa: «Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara». «Ho diretto quattro volte al Festival Elio e le Storie tese e mi ricordo che la prima volta che ci siamo incontrati, proprio nell’anno de La Terra dei Cachi Elio mi disse serio: “Noi ci siamo dati un grande obiettivo, vogliamo arrivare ultimi!” E non scherzava», ha raccontato il maestro a Fazio, durante l’intervista in diretta tv. Il brano, irriverente e ironico, avrebbe avuto invece una grande fortuna, diventando – negli anni – un tormentone e sfiorando la vittoria dell’edizione ‘96.

L’icona del Festival, anche se non presente in platea, si sta preparando a ricoprire un ruolo del tutto inedito e inaspettato che lo vedrà, insieme alla Tiktoker Shinhai Ventura, alla conduzione del nuovo format “Italian do Hits better” che racconterà l’esperienza dei cantanti in gara sul palco dell’Ariston.

