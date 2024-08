È indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi il comandante del Bayesian, James Cutfield, il veliero affondato lunedì scorso a Porticello, nel palermitano. Nell’incidente hanno peso la vita sette persone.

Cutflield domenica è stato ascoltato (per la seconda volta) per due ore dai magistrati della procura di Termini Imerese, come "persona informata dei fatti" prima di essere iscritto nel registro degli indagati.

Il 50enne neozelandese ha dovuto spiegare come mai un veliero considerato inaffondabile sia potuto colare a picco, visto che – secondo gli esperti – se tutti i portelloni fossero stati chiusi, anche in condizioni meteo estreme, non sarebbe successa alcuna tragedia. Così la procura continua a scavare negli errori del naufragio e si stringe per individuare gli indagati, anche in vista delle prossime autopsie.

