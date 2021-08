Tragedia nella notte a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una donna di 30 anni è morta in seguito ad un incendio scoppiato nella notte su una barca ormeggiata nel porticciolo turistico ''Marina di Stabia''.

La giovane, nata a Roma, lavorava come hostess sulla barca, ed era appena rientrata da un'escursione. Stanca, aveva detto agli amici di volersi trattenere a bordo per la notte prima di fare rientro a casa. È morta nelle fiamme che hanno avvolto l'imbarcazione, forse per asfissia: sul corpo, recuperato dai vigili del fuoco, non sono state trovate ferite né ustioni.

Sul posto è giunto il pm della Procura di Torre Annunziata che procede per le indagini con i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia .

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di cui è dotato il porticciolo turistico che è ampiamente sorvegliato e chiuso ad estranei, per verificare se qualcuno si sia avvicinato durante la notte all'imbarcazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata