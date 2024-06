Le fiamme che divampano in un’autofficina, poi salgono invadendo i primi tre piani di un condominio in via Fra Galgario 8 a Milano.

È terribile il bilancio di un incendio scoppiato questa sera intorno alle 19 nella città meneghina, in zona Gambara: tre morti e tre feriti, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano. Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio: sarebbero un’anziana, un cittadino italiano e un’altra persona di origini straniere. Tra i feriti anche un addetto dell’officina.

Il rogo è partito da un’officina che offre anche servizi di elettrauto e ricambio gomme, il negozio è stato avvolto dalle fiamme, che poi sono salite ai piani alti del condominio che si trova nella stessa palazzina.

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, 118 e polizia.

